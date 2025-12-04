Глава русской общины Молдавии обратилась к Санду с просьбой сохранить Русский дом

Постановление о закрытии ошибочное, противоречащее настроениям и ущемляющее культурные потребности значительной части населения страны, указала Людмила Лащенова

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава русской общины Молдавии Людмила Лащенова выступила с открытым обращением к президенту страны Майе Санду с просьбой остановить процесс закрытия Русского дома в Кишиневе.

"Постановление о закрытии мы считаем ошибочным, противоречащим настроениям и ущемляющим культурные потребности значительной части населения нашей страны. Я как председатель русской общины Республики Молдова прошу вас о личной встрече, чтобы документально подтвердить искренность наших намерений, доказанную десятилетиями сотрудничества, опровергнуть клевету ради сохранения мира и гражданского согласия в нашем многонациональном обществе", - обратилась Лащенова через журналистов.

Новость о намерении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тысяч подписей в пользу продолжения его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

На этой неделе постановление о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом страны Майей Санду и обнародовано в "Официальном вестнике". Как сообщили ранее в молдавском правительстве, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода Санду к власти в Молдавии в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею Партии действия и солидарности в 2021-м. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.