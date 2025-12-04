Мерц заявил, что серьезно относится к опасениям Бельгии по поводу активов РФ

Канцлер Германии отметил, что обсудит с премьер-министром Бельгии Бартом Де Веверой варианты возможного использования замороженных российских активов для помощи Украине

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что серьезно относится к опасениям премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера относительно замороженных российских активов, и отметил, что обсудит с ним варианты возможного использования активов РФ для помощи Украине.

Читайте также

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

"Я отложил свою завтрашнюю поездку в Норвегию, поскольку завтра вечером хочу обсудить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии, как обеспечить большинство голосов в Европейском совете для моего предложения, которое Еврокомиссия уже перевела в юридический текст. Это особенно касается правительства Бельгии, поскольку Euroclear, депозитарий российских активов, находится в Брюсселе", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам консультаций с премьер-министрами федеральных земель ФРГ. Это, по его словам, в определенном смысле налагает на Бельгию особые обязательства перед этой компанией.

"Я не только знаком с опасениями бельгийского правительства, но и отношусь к ним серьезно. Полагаю, что бельгийское правительство вправе ожидать от нас тщательного решения этих вопросов. И поскольку ФРГ является одним из потенциальных государств - гарантов соответствующей защиты этих активов в бельгийской столице, для меня совершенно естественно, после того как Еврокомиссия приняла такое решение вчера, как можно скорее обсудить с премьер-министром Бельгии, как мы можем совместно двигаться в этом направлении", - констатировал канцлер Германии.

Он подчеркнул, что его цель заключается в том, чтобы убедить не только правительство Бельгии, но и Европейский совет. "И, как вы знаете, 18 и 19 декабря - последняя возможность в этом году", - добавил Мерц. Глава правительства Германии указал, что сейчас обсуждение ведется на двух уровнях. "Один уровень - европейский", - заметил он. Мерц пояснил, что требуется общая позиция глав государств и правительств Европейского союза. В частности, необходимо достичь соглашения с Бельгией.

"И еще раз, я очень серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Эти моменты важны. Нам необходимо их обсудить, и я постараюсь их решить. Но, конечно, это возможно только при достижении общей позиции глав государств и правительств Европейского союза и, в частности, соглашения с Бельгией", - резюмировал канцлер ФРГ. "Я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути. И если мы пойдем по этому пути, мы сделаем это, чтобы помочь Украине", - утверждал Мерц.

4 декабря представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что запланированная на 5 декабря поездка Мерца в Норвегию отложена. Вместо этого канцлер ФРГ в пятницу вечером отправится в Бельгию для участия в рабочем ужине с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На переговорах ожидается обсуждение темы экспроприации российских активов по схеме "репарационного кредита" для Киева.

О ситуации вокруг активов

Еврокомиссия в октябре выступила с инициативой экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России (€185 млрд из которых блокированы на счетах в депозитарии Euroclear в Бельгии) под прикрытием схемы "репарационного кредита" для финансирования военных и бюджетных потребностей Киева в 2026-2027 годах. Это решение предложено ввиду отсутствия у ЕС свободных средств для продолжения внешнего финансирования Украины. Еврокомиссия утверждает, что Украина якобы должна будет вернуть эти деньги, если получит некие репарации от России, размеры которых европейские эксперты в прошлом году оценивали почти в полтриллиона евро. В вероятность таких выплат Украине от России не верят даже сами сотрудники институтов ЕС.

Этот план заблокировала Бельгия на саммитах Евросоюза 1 и 23 октября. Бельгия считает, что на нее придется основной удар ответных мер России, поскольку именно в ее юрисдикции будут изъяты основные активы РФ и именно Бельгия юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности этих средств. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что этот шаг беспрецедентен, на подобное никто не решался даже во время Второй мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.

За последующий месяц вопрос гарантий для Бельгии остался не решен, поэтому она продолжает выступать против экспроприации активов.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.