Австралия начнет собственное производство ракет GMLRS

В Минобороны страны заявили, что производящий вооружение завод начнет работу к концу года

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Производство управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) начнется на новом заводе на юге Австралии. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

В заявлении главы ведомства отмечается, что завод, построенный в городе Порт-Уэйкфилд (расположен в 100 км к северу от Аделаиды) компанией Lockheed Martin Australia, начнет работу к концу 2025 года. На его мощностях будут производиться высокоточные боеприпасы GMLRS для австралийской армии.

"Реализация этого проекта стала частью усилий правительства [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе, направившего свыше 21 млрд австралийских долларов [около $14 млрд] на приобретение и производство ударных систем большой дальности для ВС страны", - указал министр.

Планируется, что боеприпасы GMLRS будут использоваться с высокомобильными артиллерийскими ракетными системами HIMARS, недавно приобретенными Канберрой в рамках программы модернизации и укрепления австралийской армии. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Австралии в марте текущего года получили от США первые две реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Всего было закуплено 42 таких установки, которые, как ожидаются, будут приняты на вооружение до конца 2027 года.