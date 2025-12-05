"Общественное. Новости": в Майами завершились переговоры США и Украины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Встреча американской и украинской делегаций в Майами завершилась. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в делегации.

С украинской стороны в переговорах принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Других подробностей не приводится.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря. Позже посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что Умеров прилетит в США для повторной встречи с американской делегацией.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.