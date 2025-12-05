В базу "Миротворца" внесли 11-летнюю девочку из России

Ребенка обвинили, в частности, в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Девочка из России в возрасте 11 лет попала в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

11-летнюю Полину обвинили, в частности, в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины. Кроме того, на сайте разместили личные данные ее мамы и бабушки.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.