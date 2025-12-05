В Euroclear назвали нереалистичным предложение ЕК об экспроприации активов РФ

Этот план "грозит банкротством Euroclear" и несет серьезные финансовые риски для Бельгии, заявила глава депозитария Валери Урбен

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. План экспроприации российских активов в том виде, в котором его предложила Еврокомиссия, нереалистичен, он приведет к банкротству депозитария Euroclear, заявила глава депозитария Валери Урбен в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

"В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично", - заявила она. Урбен подчеркнула, что этот план "грозит банкротством Euroclear" и несет серьезные финансовые риски для Бельгии. Она предупредила, что, если этот план все же будет утвержден на саммите ЕС 18-19 декабря, Euroclear "готов оспорить его в суде".