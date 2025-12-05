Бундестаг принял закон о новой модели военной службы

Она обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) принял закон о новой модели военной службы в Германии. Большинство членов парламента проголосовали за законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Молодые люди будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженным силам ФРГ.

Осуществление набора новобранцев будет проходить на добровольной основе. В ходе поименного голосования 323 депутата проголосовали за закон. При этом 272 парламентария высказались против, один воздержался. Ожидается, что Бундесрат (палата федеральных земель) рассмотрит законопроект до Рождества (25 декабря).

Ранее правящая в ФРГ коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Все мужчины, родившиеся 1 января 2008 года или позже, будут обязаны проходить медицинское освидетельствование с 1 июля 2027 года. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.

Военная служба продлится не менее шести месяцев и будет оплачиваться в размере не менее €2,6 тыс. до вычета налогов в месяц. Для более длительных обязательств (12 месяцев и более) предусмотрены дополнительные льготы. Со следующего года все юноши и девушки, родившиеся в 2008 году и позже, будут получать персональную анкету. Мужчины обязаны ее заполнить, а женщины имеют право выбора, поскольку Основной закон ФРГ не предусматривает воинскую повинность для женщин.

В свою очередь председатель парламентского комитета по обороне Томас Рёвекамп выступил за принятие решения о возобновлении обязательной службы к лету 2027 года, если для Бундесвера не будет достаточно добровольцев. Закон о новой модели военной службы он назвал "политическим компромиссом между двумя совершенно разными политическими точками зрения". Он выразил надежду, что увеличение численности личного состава будет достигнуто на добровольной основе.

В знак протеста против планов введения обязательной службы молодые люди в нескольких городах Германии вышли на улицы вместо посещения школы. Протесты были объявлены в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дрездене, Мюнхене и других городах. Протесты против планов призыва на военную службу прошли также перед зданием Бундестага. Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.