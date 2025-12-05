Bloomberg: Индия укрепляет связи с РФ, несмотря на критику из США и ЕС

Встреча президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди подчеркивает стремление Нью-Дели "сохранять теплые отношения с традиционными партнерами"

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия укрепляют связи, несмотря на "жесткую критику" со стороны США и Европейского Союза, пишет агентство Bloomberg.

Встреча президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди подчеркивает стремление Нью-Дели "сохранять теплые отношения с традиционными партнерами", говорится в материале. Индия также ищет "альтернативные рынки, чтобы создать противовес тарифам США".

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Нью-Дели расценивает эти действия как несправедливые.

Президент России посещает Индию с государственным визитом. Делегации России и Индии подписали ряд документов о сотрудничестве в рамках визита Путина в Нью-Дели.