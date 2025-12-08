Статья

Неплавающий авианосец, опоздавший танк: неудачные образцы иностранного оружия

Минобороны Великобритании приостановило использование новейшей боевой бронированной машины Ajax. Броневик имеет ряд недостатков, ставящих под сомнение его будущую службу. Какие неудачи испытывали западные оборонные программы — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Боевая бронированная машина Ajax © Ben Birchall/ Getty Images

О паузе в эксплуатации британского броневика сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя военного ведомства, отметив, что более 30 военнослужащих пожаловались на проблемы со слухом после учений с участием Ajax.

Владычица ремонтных доков

Военно-морские силы Великобритании, которым в позапрошлом веке не мог бросить вызов ни один другой флот, сегодня испытывает проблемы комплексного характера: недофинансирование, нехватка кораблей, личного состава. Об этом говорят военные, на это обращают внимание СМИ, отмечая, что проблемы усугубляются.

В настоящее ВМС Великобритании располагают двумя однотипными авианосцами — HMS Queen Elizabeth (приступил к службе в 2017 году) и HMS Prince of Wales (введен в эксплуатацию в 2019 году). Эти самые крупные британские военные корабли способны нести до 36 истребителей пятого поколения F-35B укороченного взлета и посадки, а также 4 вертолета. Однако с самого начала службы авианосцы преследуют неудачи и поломки.

Авианосец HMS Prince of Wales © Peter Summers/ Getty Images

В 2020 году на HMS Prince of Wales прорвало пожарный водопровод, вода затопила машинное отделение. Устранение последствий инцидента заняло 193 дня. В 2022 году авианосец направился к берегам США для совместных учений, однако вскоре после выхода в море у него сломался один из гребных винтов. Когда корабль вернулся в док для ремонта, в его топливопроводе обнаружилась трещина. В том же году британская газета The Times отметила, что HMS Prince of Wales провел на ремонте больше времени, чем бороздил моря. В 2024 году источники газеты The Daily Mail сообщили, что рассматривался вариант продажи злополучного авианосца по бросовой цене или его консервации.

Настрадался и его систершип HMS Queen Elizabeth. В ноябре 2021 года палубный истребитель F-35B после взлета упал в Средиземное море, летчик катапультировался. В материале информационного портала 19FortyFive сообщается, что причиной крушения стала крышка воздухозаборника, забытая авиатехником. Как отмечает портал, британские моряки незамедлительно начали работы по подъему самолета, "чтобы предотвратить попадание техники в руки России — у Москвы имеется значительное военно-морское присутствие в регионе".

Авианосец HMS Queen Elizabeth © Jeff J Mitchell/ Getty Images

В 2024 году на корабле обнаружили проблемы с муфтой соединения гребного вала, когда авианосец готовился выйти к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО. В том же году по пути на ремонт на корабле, когда тот остановился в порту для выгрузки боеприпасов, вспыхнул "незначительный изолированный пожар".

Слишком инновационные

Сотрудник американского аналитического института Stimson Center Дэн Грейзер в материале для портала Responsible Statecraft выразил мнение, что стремление Министерства обороны США использовать сверхсложную технику выливается в гибель военнослужащих и представляет опасность для вооруженных сил. Среди неудачных программ разработки инновационных вооружений эксперт назвал военно-транспортный конвертоплан Osprey V-22, эсминец-"невидимку" Zumwalt, истребитель F-35 и другие.

Конвертоплан, оснащенный крылом и двумя двигателями с винтами большого диаметра, сочетает качества самолета и вертолета. Силовая установка с крылом могут изменять угол наклона относительно фюзеляжа, поэтому аппарат способен взлетать и садиться вертикально, а в крейсерском режиме лететь "по-самолетному" с высокой скоростью. Osprey V-22 совершил первый полет в 1989 году, однако за годы эксплуатации произошло свыше десятка серьезных происшествий, в которых погибли 62 военнослужащих и 93 получили ранения.

Конвертоплан Osprey V-22 © Ian Hitchcock/ Getty Images

Головной ракетный эсминец класса Zumwalt был заложен в 2010 году. Предполагалось, что корабли футуристического вида с минимальной заметностью будут оснащены инновационным вооружением, а ВМС США получат 28 таких эсминцев.

Ракетный эсминец класса Zumwalt © U.S. Navy/ General Dynamics Bath Iron Works via Getty Images

Однако из-за высокой стоимости технологий и бюджетных ограничений программа сократилась до семи, а затем и вовсе до трех кораблей. Также изменилась предполагаемая боевая роль Zumwalt: если при проектировании его готовили к нанесению ударов по береговым целям, поддержке десантных операций, то сейчас задачей корабля видится борьба с надводными противниками.

Мертворожденный танк

В 2025 году Минобороны США отменило программу разработки перспективной гусеничной бронемашины ("легкого танка") M10 Booker, которая создавалась и испытывалась в течение 10 лет. Работы велись по программе Mobile Protected Firepower (MPF), обнародованной в 2015 году. Целью было получение мобильного средства огневой поддержки пехотных подразделений. Изначально Сухопутные войска США планировали закупить более 500 "легких танков". На получение контракта на разработку новой машины претендовали компании BAE Systems, создавшая БМП M2 Bradley, и General Dynamics Land Systems, производитель танка M1 Abrams (обе эти бронемашины успешно сжигаются Вооруженными силами России в ходе специальной операции и практически исчезли из сводок Минобороны РФ об уничтоженной технике).

M10 Booker вооружена пушкой калибра 105 мм и пулеметами, однако ее бронирование не выдерживает попадание снарядов основных боевых танков. Преимуществом "легкого танка" западные аналитики называют его подвижность, что, по их мнению, позволяет бронемашине избегать поражения на поле боя. Однако опыт специальной военной операции показывает, что современные беспилотники-камикадзе настигают и уничтожают даже такие скоростные цели, как легковые автомобили, применяющиеся для ротации личного состава, и квадроциклы.

Гусеничная бронемашина M10 Booker © Christopher Kaufmann/ U.S. Army/ ZUMA Press Wire/ REUTERS

Помимо этого, в Пентагоне урезан ряд других программ: прекращена разработка наземного роботизированного комплекса RCV (Robotic Combat Vehicle), остановлено производство бронемашин Humvee, транспортных средств JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), сокращены закупки иной техники.

Причина тряски?

В конце ноября 2025 года стало известно, что Министерство обороны Великобритании приостановило использование боевых бронированных машин (ББМ) Ajax. Их производитель General Dynamics Land Systems UK расхваливает ББМ как самую защищенную, надежную и подвижную в своем классе, позволяющую воевать по принципу "увидеть первым, принять решение первым, действовать первым". Разработка велась с 2014 года, на настоящее время заключен контракт на поставки в Вооруженные силы Соединенного Королевства без малого 600 Ajax шести вариантов исполнения. Однако на 2023 год в войска пришли лишь 26 машин, а в ходе их испытаний всплыли различные конструктивные дефекты. К примеру, первые прототипы не могли разгоняться больше 20 км/ч и вести огонь из 40-миллиметровой пушки на ходу. Из-за повышенного шума и вибраций у экипажа нарушался слух, отекали суставы, из-за слишком тугих рычагов управления немели руки. Летом текущего года некоторых испытателей даже пришлось госпитализировать. К тому же новейшие бронемашины, как и другие образцы западного оборонпрома, могут быть уязвимы перед российскими дронами.

Боевая бронированная машина Ajax © Ben Birchall/ Getty Images

В Минобороны Великобритании неоднократно критиковали программу Ajax, называя ее "абсолютной катастрофой" и "настоящим хламом". Журналисты предположили, что продолжающиеся проблемы могут поставить крест на предполагаемых экспортных поставках машины.

Артиллерийский долгострой

Изучением возможности закупки зарубежных образцов закончилась программа разработки дальнобойной гаубицы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) по заказу Сухопутных войск (СВ) США. Работы по новой пушке велись с 2018 года, их целью было заявлено получение боевого преимущества перед вооружением таких соперников, как Россия и Китай. Предполагалось, что новое оружие будет поражать цели за пределами досягаемости ответного огня артиллерии противника. Работы заключались в установке на самоходную артустановку M109A7 Paladin более длинного ствола (в обычных модификациях она составляет 39–52 калибра, у ERCA — 58). Во время испытаний были получены обнадеживающие результаты — к примеру, прототип пустил управляемый снаряд на дальность 70 км. Однако выяснилось, что даже после сравнительно небольшого числа выстрелов канал ствола сильно изнашивался.

Дальнобойная гаубица ERCA © Ana Henderson/ U.S. Army

США поставили значительное число самоходных гаубиц Paladin Украине. Минобороны России постоянно докладывает об уничтожении этих машин в зоне специальной военной операции.

В марте 2024 года Пентагон заявил о прекращении дальнейших работ. Вместо этого предполагается приобрести самоходки различных компаний — American Rheinmetall Vehicles, шведско-британской BAE Systems Bofors, Hanwha Defense USA с южнокорейскими корнями, израильской Elbit Systems USA, а также General Dynamics Land Systems.

Виктор Бодров