Россия и Индия на саммите в Нью-Дели обсудили поставки энергоресурсов

На переговорах стороны также подняли тему западных санкций, уточнил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия обсудили на состоявшемся в индийской столице саммите вопросы поставок энергоресурсов и западные санкции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри на брифинге, посвященном итогам визита в республику президента РФ Владимира Путина и 23-го российско-индийского саммита.

"Конечно, обсуждалось то, что происходит в сфере энергетического сотрудничества между двумя странами, и российская сторона изложила свою позицию в отношении мер, принятых рядом стран", - сказал Мисри, подчеркнув, что эта позиция известна так же хорошо, как и позиция Индии.

"Мы достаточно четко заявили, что являемся крупным импортером энергии, и нашим приоритетом является обеспечение энергетических потребностей 1,4 млрд жителей Индии, и наша политика в области энергоснабжения полностью определяется этим императивом", - отметил заместитель министра. "Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок являются двумя главными целями нашей политики в области энергоснабжения", - констатировал он.