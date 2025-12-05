Вагенкнехт раскритиковала принятие Бундестагом закона о военной службе

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" заявила, что власти ФРГ "играют в русскую рулетку"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Markus Schreiber

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт раскритиковала принятый Бундестагом (парламентом ФРГ) закон о новой модели военной службы и заявила, что тем самым правительство ФРГ "играет в русскую рулетку".

"Правительство Германии играет в русскую рулетку, рискуя будущими перспективами, а в скором времени и жизнями молодых людей. Вместо того, чтобы готовить Германию к войне с Россией, в которой, по оценкам Вооруженных сил ФРГ, ежедневно 1 тыс. солдат будут гибнуть в качестве пушечного мяса, правительству Германии следует сделать все возможное для поддержки мирного урегулирования на Украине и возвращения к дипломатии и разрядке", - написала Вагенкнехт в X. BSW, по ее словам, выступает против воинской повинности и за мир.

Ранее Бундестаг принял закон о новой модели военной службы в Германии. Большинство членов парламента проголосовали за законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Молодые люди будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженным силам ФРГ. Осуществление набора новобранцев будет проходить на добровольной основе.

Правящая в ФРГ коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Все мужчины, родившиеся 1 января 2008 года или позже, будут обязаны проходить медицинское освидетельствование с 1 июля 2027 года. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.

В знак протеста против планов введения обязательной службы молодые люди в нескольких городах Германии вышли на улицы вместо посещения школы. Протесты были объявлены в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дрездене, Мюнхене и других городах. Протесты против планов призыва на военную службу прошли также перед зданием Бундестага.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.