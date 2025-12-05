Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира по версии FT

В категорию "Лидеры" вместе с главным редактором RT попали гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, исполнительный вице-председатель Oracle Сафра Кац, глава MI6 Блейз Метревели, исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли

Маргарита Симоньян © Михаил Метцель/ ТАСС

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира британской газеты Financial Times (FT) в категории "Лидеры".

В этот список также были включены генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, исполнительный вице-председатель американской технологической компании Oracle Сафра Кац, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, исполнительный вице-президент китайского производителя автомобилей BYD Стелла Ли.

Кроме того, в него попали американский предприниматель Питер Тиль, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и владелец нескольких женских футбольных команд Мишель Канг.