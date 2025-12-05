Сийярто обвинил Киев во лжи по поводу принудительного призыва на военную службу

В то же время всему миру известно, что на Украине людей принудительно забирают в армию и отправляют на фронт, отметил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинские власти осуществляют насильственный призыв на военную службу, грубо нарушая права человека, что было зафиксировано в докладе Совета Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с прекращением на Украине расследования обстоятельств гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена.

"Украинские власти объявили, что причиной смерти рядового Йожефа Шебештьена стало не жестокое обращение, а продолжительная болезнь, поэтому они закрыли дело за отсутствием состава преступления", - процитировало главу МИД агентство MTI.

В то же время всему миру известно, что на Украине людей принудительно забирают в армию и отправляют на фронт, отметил Сийярто. "Все видели кадры, на которых запечатлено, как мужчин избивают, волочат по земле и заталкивают в микроавтобусы на глазах у их детей. Это происходит, несмотря на попытки Украины отрицать, что там существует насильственный призыв на армейскую службу", - сказал министр.

Он напомнил, что доказательства жестокостей украинских властей в ходе принудительного призыва содержатся в докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти о положении на Украине. Документ был подготовлен в 2025 году.

"К сожалению, жертвой этого принудительного призыва стал также венгр. Украинцы сейчас пытаются это отрицать, но реальность полностью противоположна тому, о чем они пытаются солгать. На Украине проводится принудительный призыв, и есть жертвы среди венгров, что бы ни утверждали украинцы", - заключил Сийярто.

Обстоятельства смерти закарпатского венгра

По сведениям венгерского правительства, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".

Правительство Венгрии ввело санкции против трех высокопоставленных украинских военных, непосредственно причастных к организации принудительного призыва, и потребовало от руководства ЕС также внести их в общеевропейский санкционный список.

В Будапеште заявили, что подобные действия украинских силовиков являются очевидным нарушением прав человека. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".