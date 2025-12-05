Минск выразил МАГАТЭ обеспокоенность из-за пожара на Игналинской АЭС

Инцидент произошел 25 ноября

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белоруссия привлекла внимание МАГАТЭ к недавнему инциденту на Игналинской АЭС, отметив серьезную обеспокоенность потенциальными трансграничными последствиями подобных событий. Об этом сообщили в МИД республики.

По информации дипведомства, в Вене состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Белоруссии Игоря Секреты с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили усилия по обеспечению ядерной безопасности на региональном уровне.

"Заместитель министра привлек внимание собеседника к недавнему инциденту на Игналинской АЭС, отметив серьезную обеспокоенность Беларуси потенциальными трансграничными последствиями подобных событий, а также отсутствием оперативного уведомления, предусмотренного международными и двусторонними обязательствами", - говорится в сообщении. Как проинформировали в министерстве, замглавы МИД Белоруссии подчеркнул важность обеспечения транспарентности и своевременного обмена информацией в сфере ядерной безопасности. Гросси со своей стороны подчеркнул значимость последовательного выполнения международных обязательств всеми странами.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные направления сотрудничества и перспективы дальнейшей работы, а также обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки. Заместитель министра проинформировал генерального директора о планах Белоруссии по расширению ядерной генерации в соответствии с прогнозируемым ростом энергопотребления в стране, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с МАГАТЭ на всех этапах реализации ядерной энергетической программы.

Секрета отметил значимость для Минска партнерства с агентством, которое начиналось с проектов по восстановлению территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и высоко оценил вклад МАГАТЭ в реализацию этих программ. "[Замглавы МИД] обратил внимание на подписанный в августе 2025 года документ о практических договоренностях между МАГАТЭ и Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником, который ведет уникальный радиационный мониторинг, важные для всего международного сообщества научные исследования и работу по восстановлению загрязненных территорий", - сообщили в пресс-службе.

Белорусский дипломат поблагодарил МАГАТЭ за поддержку в укреплении режима ядерной и радиационной безопасности. Он с удовлетворением отметил, что миссия по оценке системы образования и подготовки кадров, прошедшая в Белоруссии в ноябре 2025 года, высоко оценила национальную систему подготовки специалистов в области радиационной безопасности и работу профильных учреждений, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Инцидент на АЭС

Пожар на Игналинской АЭС произошел 25 ноября, возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал. 28 ноября в белорусском министерстве иностранных дел сообщили, что Минск потребовал от Литвы немедленно предоставить полные данные о произошедшем инциденте. 30 ноября МЧС Белоруссии получило ответ от балтийской республики на запрос о пожаре на территории демонтируемой Игналинской атомной электростанции.

Запущенная в 1983 году Игналинская АЭС - единственная в странах Балтии атомная электростанция с реакторами РБМК чернобыльского типа - была остановлена по настоянию Евросоюза в 2009 году. До этого ни одна из стран не занималась плановым выводом из эксплуатации станций такого типа. Проект демонтажа в основном финансируется за счет средств ЕС. Срок его завершения Литва из-за сложности процесса перенесла с 2029 года на 2038 год.