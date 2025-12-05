WP: в НАТО назвали переговоры по Украине важнейшими для безопасности Европы

Как отмечает газета, позиция США по Украине ставит ЕС в сложное положение и вызывает недоверие со стороны сообщества

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Дипломат НАТО считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине являются "самыми значимыми" для европейской безопасности в XXI веке. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Думаю, справедливо будет сказать, что это самые значимые переговоры для европейской безопасности в этом столетии", - приводит газета слова дипломата.

Как отмечает газета, позиция США по Украине ставит ЕС в сложное положение и вызывает недоверие со стороны сообщества, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп, по мнению Брюсселя, разделяет видение украинской проблемы с российским лидером Владимиром Путиным. Как напомнила WP, ранее газета Der Spiegel сообщила, что канцлер ФРГ Мерц назвал действия США "игрой", а президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном предательстве Украины американцами.

"Правда в том, что единственные, кто способен довести переговоры по Украине до конца, - это США по той простой причине, что Путин не сядет за стол ни с кем другим", - заявил дипломат НАТО. Этот факт заставляет ЕС занять более активную позицию в вопросе собственной безопасности, которая, по его словам, напрямую зависит от итогов российско-украинского конфликта.