Эксперт Петрочелли отметил "привилегированный" характер партнерства РФ и Индии

Визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели подчеркивает ведущую роль России и Индии в преобразовании мирового порядка в сторону многополярности, считает президент Института Италия - БРИКС

РИМ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россия и Индия играют ведущую роль в преобразовании мирового порядка, где Вашингтон больше не является единственным центром принятия решений. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил бывший сенатор, экс-глава комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Италии, а ныне президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли, комментируя визит президента РФ в Индию.

"Государственный визит Владимира Путина в Индию проходит в важный момент для двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели, он также подчеркивает ведущую роль России и Индии в преобразовании мирового порядка в сторону многополярности, особенно посредством сотрудничества в рамках БРИКС", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Индии переходит председательство в БРИКС, и именно она будет определять приоритетные темы для группы в 2026 году. С этой точки зрения сроки визита также неслучайны, он необходим для "сверки часов". "В течение года будут проходить многочисленные мероприятия, на которых будет выработана основа совместной декларации лидеров на заключительном саммите в 2026 году", - продолжил он.

Петрочелли отметил "привилегированный" характер стратегического партнерства между РФ и Индией, что подчеркивают оба лидера. "Действительно, двусторонняя повестка дня включает обсуждение вопросов политического и стратегического сотрудничества, экономических обменов, научных инноваций, энергетики, военной промышленности и культурного диалога. Все это наглядно демонстрирует всеобъемлющее двустороннее партнерство. Визит президента Путина свидетельствует о растущей стратегической автономии Индии и укреплении многополярного мира, где Вашингтон больше не является единственным центром принятия решений", - заключил эксперт.

Российский президент завершил двухдневный визит в Индию, в ходе которого встретился с высшим руководством страны. За два дня государственного визита Путин провел целую серию двусторонних переговоров с индийской стороной, поучаствовал в Российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита подписан ряд двусторонних соглашений.