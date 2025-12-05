Оппозиция Молдавии обвинила в лицемерии Санду, обещавшую экономить на посту

Фактически расходы на администрацию президента растут ежегодно, подчеркнул лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Vadim Ghirda

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил в лицемерии президента страны Майю Санду, которая в ходе избирательной кампании обещала отказаться от привилегий и сократить расходы администрации главы государства.

"Говорила о скромности, о том, что "президент не должен жить в роскоши, пока страна в бедности". Люди поверили - думали, что после ее прихода к власти аппарат станет меньше, расходы будут прозрачными, а лишние траты уйдут. Но реальность оказалась совершенно противоположной. Бюджет администрации президента растет каждый год", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Оппозиционер привел данные, согласно которым в 2026 году расходы на администрацию вырастут примерно на 50%, до €2,6 млн, по сравнению с началом первого президентского срока Санду.

Во время избирательной кампании в 2020 году Санду обещала передать детскому дому загородную резиденцию, однако после победы на выборах объяснила, что это невозможно и нецелесообразно. Вместе с тем она отмечает, что предпочитает резиденции собственную квартиру, поскольку не хочет "тратить деньги народа" на электроэнергию. Обеды, как говорит президент, каждый день ей приносит на работу мать.

Молдавия переживает экономический кризис после прихода нового правительства, которое взяло курс на разрыв отношений с Россией. Кабмин называет трудности необходимой ценой за независимость от РФ и призывает затянуть пояса. Оппозиция обращает внимание на то, что это не касается чиновников, зарплаты которых под лозунгом борьбы с коррупцией были увеличены почти в два раза.