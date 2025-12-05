Госдеп одобрил возможную продажу Дании системы управления ПВО за $3 млрд

IBCS оснащена средствами защиты от артиллерийского огня, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании системы боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS (Integrated Battle Command System) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $3 млрд. Об этом сообщило 5 декабря Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, упомянутая система оснащена средствами защиты от артиллерийского огня, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит боевой потенциал союзника по НАТО". Американская сторона считает, что продажа IBCS Дании расширит ее возможности "в сфере наземных средств противовоздушной обороны средней и большой дальности". Предполагается, что основными подрядчиками могут стать компании Lockheed Martin, RTX Corporation и Northrop Grumman.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутой системы. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.