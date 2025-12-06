Эксперт Руампхонгпхаттхана: визит Путина в Индию отражает создание многополярного мира

Таиландский политолог отметила, что визит носит не просто протокольный характер

БАНГКОК, 6 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию отражает процесс формирования многополярного мира и подтверждает курс Нью-Дели на стратегическую автономию. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана.

"В символическом плане теплый прием, обмен подарками и культурные мероприятия подчеркивают, что данный визит носит не просто протокольный характер, а служит подтверждением статуса стратегического партнерства между двумя государствами, стремящимися продемонстрировать миру собственную независимую траекторию развития. Этот визит наглядно отражает ключевое послание о формировании многополярного мира. В то время как западные страны усиливают давление на Россию, Индия демонстрирует позицию государства, не связывающего себя жестко ни с одним из глобальных центров силы. Это говорит о том, что современная система международных отношений не ограничивается дихотомией "Запад - Россия/Китай", а допускает альтернативные модели внешнеполитического поведения", - сказала она.

"Россия, в свою очередь, стремится снизить зависимость от европейских рынков, расширяя сотрудничество с азиатскими странами, прежде всего с Индией как с крупным и экономически перспективным партнером. Одновременно Индия подтверждает курс на стратегическую автономию, принимая решения, исходя из собственных интересов в сфере энергетической безопасности, обороны и экономического развития, а не под внешним политическим давлением. Укрепление российско-индийских связей также отражает процесс формирования альтернативных осей сотрудничества в мировой системе, что в долгосрочной перспективе может оказать существенное влияние на баланс сил в Евразии. На мой взгляд, данный визит является не просто попыткой России сохранить прежние позиции, но представляет собой активную адаптацию к новой мировой архитектуре в условиях санкций и усиливающейся геополитической фрагментации. Россия использует энергетические ресурсы, торговлю, технологии и военно-техническое сотрудничество как инструменты укрепления партнерских связей", - отметила эксперт.

Формирование центров силы

Таиландский политолог подчеркнула, что "для Индии поддержание тесных отношений с Россией является рациональным решением, соответствующим ее интересам в области энергетической безопасности, развития оборонной промышленности и диверсификации внешнеполитических и экономических рисков". "Вместе с тем Индия сталкивается с определенными вызовами баланса, поскольку сближение с Россией может вызывать трения в отношениях с США и их западными союзниками. В целом, укрепление российско-индийских отношений в рамках данного визита следует рассматривать как часть более широкого перехода к многополярному мировому порядку, в котором ни одно государство более не обладает монополией на глобальное влияние, поскольку формируется сеть взаимозависимых центров силы", - подчеркнула собеседник агентства.

Российский лидер завершил двухдневный госвизит в Индию. В Нью-Дели он провел серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита был подписан ряд двусторонних соглашений.