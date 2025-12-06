В Катаре заявили, что ситуацию в Газе пока нельзя назвать прекращением огня

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что прекращение огня невозможно без полного вывода израильских сил

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что ситуацию в секторе Газа в настоящий момент нельзя считать полноценным прекращением огня.

"Сейчас мы находимся на критическом этапе, это еще не все. То, чего мы достигли сейчас, нельзя считать полноценным прекращением огня. Прекращение огня невозможно без полного вывода израильских сил, восстановления стабильности и свободного передвижения людей, чего пока не достигнуто", - сказал шейх Мухаммед, выступая на Дохийском форуме.

По словам катарского премьера, Доха, Каир и Вашингтон добиваются реализации второго этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. "И он (второй этап плана - прим. ТАСС), с нашей точки зрения, тоже будет временным, потому что если мы просто пытаемся решить то, что произошло за последние два года, эту катастрофу, этого всего будет недостаточно для урегулирования [палестино-израильского] конфликта", - добавил он.

Шейх Мухаммед обратил внимание на то, что до недавнего времени США проводили переговоры по сектору Газа только с Израилем, не контактируя с палестинской стороной. "Но в последние месяцы переговоров они начали взаимодействовать с обеими сторонами, что помогло нам добиться прорыва на переговорах и достичь прекращения огня", - отметил премьер-министр арабского государства.

В пятницу саудовский телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что стороны конфликта в секторе Газа и посредники договорились о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС, включая изъятие у группировки тяжелого вооружения. Согласно утверждениям собеседников канала, ХАМАС также подтвердил США, что готов отказаться от управления анклавом в рамках мирного процесса.

Как сообщил ранее американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа представленного Трампом мирного плана. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.