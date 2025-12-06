Фидан назвал задачей международных сил в Газе разделение палестинцев и израильтян

По словам главы МИД Турции, после реализации этой части миссии "можно будет заняться другими вопросами"

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Первоочередной задачей для международных стабилизационных сил в секторе Газа, формирование которых находится в процессе обсуждения, является пограничное разделение палестинцев и израильтян. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме.

"Мы продолжим вносить вклад в продолжающиеся усилия по установлению мира в Газе. Что касается международных стабилизационных сил, то сейчас ведутся большие дискуссии о том, как сформировать эту структуру, каковы будут конкретные задачи и правила взаимодействия. Я считаю, что при формулировании миссии этих сил мы должны быть реалистичными и учитывать нюансы, поскольку существуют реальные условия на местах. Нашей первоочередной задачей при развертывании сил должно стать разделение палестинцев и израильтян на границе", - сказал он.

После реализации этой части миссии, по словам Фидана, "можно будет заняться другими вопросами". "Все, что будет делать эта миссия, также будет сопряжено с деятельностью других структур, в частности с полицией, которая будет усилена и обучена. Кроме того, у нас будет палестинская местная администрация и совет по вопросам мира. Все эти органы, предположительно, будут работать скоординированно", - отметил министр.

Он добавил, что, "когда эта система будет более или менее налажена, можно будет говорить о реалистичных ожиданиях от международной миссии". На данный момент, по его словам, в контексте вопроса о формировании стабилизационных сил "существует большая проблема", заключающаяся в том, "какие страны и в каком объеме и формате будут вносить свой вклад".