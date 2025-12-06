Мерц в разговоре с Аббасом заявил о поддержке плана Трампа по Газе

По мнению канцлера ФРГ, Палестинская национальная администрация "должна срочно приступить к проведению необходимых реформ"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед начинающимся в субботу визитом в Израиль провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, во время которого обсуждались перспективы ближневосточного урегулирования. Как сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, разговор прошел "в дружелюбной атмосфере".

"Канцлер заявил о своей поддержке мирного плана президента США [Дональда] Трампа и приветствовал конструктивную позицию Палестинской национальной администрации (ПНА) в этом вопросе", - отметил представитель кабмина.

По мнению Мерца, ПНА "должна теперь срочно приступить к проведению необходимых реформ". Канцлер считает, что, "если они будут успешными, то ПНА сможет играть конструктивную роль и в послевоенном устройстве". "Целью должно быть достижение решения на основе создания двух государств. Такая перспектива открывает наилучшие шансы на обеспечение долгосрочного мира и безопасности для израильтян и палестинцев", - полагает Мерц.