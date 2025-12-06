ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Постпред США при НАТО считает, что мир на Украине близок как никогда

Мэттью Уитакер подчеркнул, что, по его мнению, "в конечном итоге эта война должна закончиться"
Редакция сайта ТАСС
11:07

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что переговоры по мирному урегулированию на Украине, ведущиеся в настоящее время с участием Вашингтона, представляют собой лучший шанс для достижения сделки.

"Это, возможно, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо", - сказал Уитакер, выступая на форуме в Дохе. Сессию с участием Уитакера транслировал видеохостинг YouTube.

Постпред добавил, что, по его мнению, "в конечном итоге эта война должна закончиться".

Шестая встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с начала года прошла в Кремле 2 декабря и была посвящена аспектам украинского урегулирования. По словам российского лидера, встреча была "очень полезной", она продлилась пять часов, так как "пришлось пройтись по каждому пункту" привезенного США мирного плана. 

УкраинаСШАРоссия