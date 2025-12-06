Постпред США при НАТО считает, что мир на Украине близок как никогда

Мэттью Уитакер подчеркнул, что, по его мнению, "в конечном итоге эта война должна закончиться"

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что переговоры по мирному урегулированию на Украине, ведущиеся в настоящее время с участием Вашингтона, представляют собой лучший шанс для достижения сделки.

"Это, возможно, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо", - сказал Уитакер, выступая на форуме в Дохе. Сессию с участием Уитакера транслировал видеохостинг YouTube.

Постпред добавил, что, по его мнению, "в конечном итоге эта война должна закончиться".

Шестая встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с начала года прошла в Кремле 2 декабря и была посвящена аспектам украинского урегулирования. По словам российского лидера, встреча была "очень полезной", она продлилась пять часов, так как "пришлось пройтись по каждому пункту" привезенного США мирного плана.