Президенты РФ и Киргизии выразили уверенность в углублении сотрудничества

Путин и Жапаров провели телефонный разговор

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Киргизии Садыр Жапаров провели телефонный разговор, в ходе которого выразили уверенность в углублении дальнейшего сотрудничества между странами и намерение продолжить взаимные визиты.

"Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сообщила пресс-служба главы киргизского государства. В ходе беседы лидеры двух государств подчеркнули, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению конструктивного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Президенты подчеркнули устойчивость и глубину дружбы, союзнических связей и стратегического партнерства между государствами. Визит Владимира Путина в Кыргызстан стал важным событием, которое существенно повлияло на развитие кыргызско-российских отношений. "Этот визит стал крайне плодотворным, придав дополнительный импульс стратегическому партнерству по всему спектру двусторонней повестки и способствовал его переходу на уровень углубленного сотрудничества", - заверили в пресс-службе.

Президент России поздравил Жапарова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на государственной службе.

С 25 по 27 ноября 2025 года Путин посетил Киргизию с государственным визитом.