Нигерия не исключает возможности подать заявку на полноправное участие в БРИКС

Глава нигерийского МИД Юсуф Туггар отметил, что его стране есть чему поучиться у стран, входящих в это объединение

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Нигерия не исключает, что "в свое время" подаст заявку на полноправное участие в БРИКС. Об этом заявил глава МИД страны Юсуф Туггар в ходе дискуссии на Дохийском форуме.

По его словам, к 2050 году численность населения Нигерии достигнет 400 млн человек, что сделает ее третьей по величине страной в мире. "Поэтому мы стремимся создать как можно больше рабочих мест и перевести как можно больше людей в средний класс, - отметил министр. - Мы не можем добиться этого, просто придерживаясь идеологических установок. Нам необходимо наладить связи как можно с большим количеством стран. Более того, нам есть чему поучиться у многих стран, входящих в БРИКС, так же, как и у многих стран "двадцатки", членами которой мы изначально должны были быть. <...> Поэтому мы и стремимся участвовать в таких объединениях, как БРИКС или "двадцатка".

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос модератора о том, стоит ли ожидать, что Нигерия официально подаст заявку на полноправное членство в БРИКС в ближайшие годы. "В свое время, в свое время, - сказал Туггар. - Нам следует быть осторожными с бинарным подходом к дипломатическим отношениям. Если вы дружите с одной страной, это значит, что вы против другой. Но именно здесь у нас много проблем".

Сейчас Нигерия имеет статус страны - партнера БРИКС.