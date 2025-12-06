Трамп объяснил подорожание отделки бального зала в Белом доме

По словам президента США, помещение будет вдвое больше, чем предполагалось изначально

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство бального зала в Белом доме обойдется дороже, чем было заявлено год назад, потому что он будет в два раза больше.

"Кейтлин Коллинз <...> спросила меня, почему новый бальный зал стоит дороже, чем изначально предполагалось год назад. Я ответил, что он будет вдвое больше", - написал он в Truth Social.

Американский лидер отметил, что зал будет отделан качественно, а интерьер доведут до высочайшего уровня. Он также уточнил, что строительство укладывается в бюджет и даже опережает график.

В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Новое помещение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 человек. Строительные работы начались в октябре и должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.