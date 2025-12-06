Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь Украине

Пресс-служба Европейского совета 3 декабря сообщила, что Совет и Парламент ЕС подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Европа с 2022 по 2024 год потратила на закупку российского газа больше, чем на оказание помощи Украине.

"Знаете ли вы, что в период с 2022 по 2024 год страны Европы фактически отправили в Россию значительно больше денег (на оплату энергоносителей), чем на Украину?", - написал он на своей странице в X.

