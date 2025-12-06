Хегсет: Трамп открыт к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

Глава Пентагона указал, что критики президента США "забывают, что ровно так поступал Рональд Рейган, и Америка выигрывала от этого"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не отказывается от диалога с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Как и [40-й президент США Рональд] Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками <...>, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это проявление силы, а не слабости <...>. Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что ровно так поступал Рональд Рейган, и Америка выигрывала от этого", - сказал он.