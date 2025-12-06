Канцлер ФРГ Мерц прибыл в Израиль

Израильский президент Ицхак Герцог отметил дружбу между странами

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц 6 декабря вечером прибыл с визитом в Израиль. По прибытии его принял в Иерусалиме президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Перед началом двусторонней встречи он отметил, что это первый визит Мерца в Израиль в качестве канцлера, и напомнил, что в 2025 году две страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. "Мы стали очень близкими друзьями, и для меня видеть установку произведенных в Израиле ракет "Хец-3" (зенитный ракетный комплекс - прим. ТАСС) в Германии для защиты Германии и Европы - это нечто совершенно уникальное, трогательное и важное", - сказал Герцог, слова которого распространила канцелярия главы государства.

Израильский президент заметил, что визит канцлера ФРГ начинается в свете продолжающегося процесса мирного урегулирования в секторе Газа в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. По мнению Герцога, этот план "открывает новые горизонты" для региона, народов Газы и Израиля, а также для Израиля и его арабских соседей. "Мы должны работать над этим вместе. Германии предстоит сыграть огромную роль как в Европе, так и в качестве очень важной страны в мировом масштабе, и я уверен, что ваши встречи [в ходе визита в Израиль] будут очень продуктивными и успешными", - добавил он.