Хегсет: США не стремятся к военной конфронтации с Китаем

Подход Пентагона заключается в сдерживании Китая посредством силы, подчеркнул военный министр

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. США не хотят военной конфронтации с КНР. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Военное министерство при [президенте США Дональде] Трампе исходит из здравого смысла. Такой подход заключается в <...> сдерживании Китая посредством силы, а не конфронтации", - сказал Хегсет, выступая в штате Калифорния на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Глава Пентагона добавил, что ВС США готовы "защищать свою родину и полушарие".