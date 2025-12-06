Хегсет: США будут проводить ядерные испытания на равных с другими странами

Глава Пентагона напомнил, что Вашингтон модернизирует свою ядерную триаду

Редакция сайта ТАСС

Военный министр США Пит Хегсет © Alex Wong/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими", - сказал он.