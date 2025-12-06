France 5: визит Путина в Индию наглядно показал отсутствие изоляции России

После прошедших ранее переговоров с американской стороной в Кремле именно президент РФ "диктует правила игры", отметили журналисты французского телеканала

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Индию наглядно продемонстрировал отсутствие изоляции России, считают журналисты французского телеканала France 5.

Читайте также

Электронные визы и поставки топлива. Итоги переговоров Путина и Моди

"Владимир Путин отправился в Индию и наглядно продемонстрировал, что Россия сегодня меньше изолирована, чем когда бы то ни было. После [прошедших ранее] переговоров с американской стороной в Кремле именно российский лидер диктует правила игры", - отмечают авторы материала.

По их мнению, "подписание множества контрактов между Россией и Индией в различных сферах в ходе визита - это своего рода демонстративный ответ на западное давление последних месяцев".

Путин 5 декабря завершил двухдневный государственный визит в Индию. В Нью-Дели он провел целую серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита было подписано множество двусторонних соглашений.