Келлог подтвердил, что США не будут направлять войска на Украину

Как один из инструментов давления на Москву специальный посланник президента Соединенных Штатов назвал борьбу с так называемым теневым флотом

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог © AP Photo/ Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США не будут направлять военнослужащих на Украину. Об этом заявил 6 декабря специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

На вопрос о том, каким образом американская администрация может усилить давление на Москву, Келлог ответил, что рассматривает в качестве одного из таких инструментов борьбу с так называемым теневым флотом. "Мы не будем направлять военнослужащих", - подчеркнул он, отметив, что считает при этом уместным оказание "экономического давления".

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.