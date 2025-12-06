Келлог: США одновременно обновляют ядерную триаду и повышают расходы на оборону

Соединенные Штаты придерживаются комплексного подхода к обеспечению нацбезопасности, отметил спецпосланник американского президента по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты, увеличивая расходы на оборону, одновременно модернизируют свою ядерную триаду - бомбардировщики, ракеты и подводные лодки. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"В то же время, когда мы тратим деньги, помните, мы также модернизируем наш ядерный флот - бомбардировщики, ракеты и подводные лодки", - сказал Келлог, подчеркивая комплексный подход к обеспечению национальной безопасности.