Келлог: США было бы крайне трудно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Это "стало бы огромной нагрузкой для американцев", подчеркнул специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтону было бы крайне трудно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, на что ранее согласились союзники по НАТО. С такой оценкой он выступил на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

По словам Келлога, увеличение оборонных расходов "потребовало бы огромных денег" в то время, когда американское руководство вкладывает средства в модернизацию вооруженных сил. Келлог при этом отметил, что решение о возможном увеличении оборонных расходов должен принимать Конгресс. "Но увеличение их до 5% [ВВП] стало бы огромной нагрузкой для американцев", - подчеркнул он, пояснив, что расходы США в сфере обороны составляют около 2,5%.

"Говорить о 5% легко, но реализовать это очень трудно, и это ложится бременем на плечи американцев", - заявил Келлог. "Союзники - это другое дело", - подчеркнул он, отметив, что некоторые страны НАТО до сих пор не вышли на показатели оборонных расходов в 2,5% ВВП.

Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите, который прошел в июне в Гааге, с подачи США согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.