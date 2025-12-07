Telegraph: стратегия нацбезопасности США избегает критики России

Газета отмечает, что Вашингтон не указал в документе свою принадлежность к одной из сторон конфликта, но Соединенные Штаты "вынуждены в нем разбираться", и лидеры ЕС с тревогой обратят внимание на этот факт

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Белый дом воздержался от критики России в обновленной Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Отмечается, что Вашингтон не указал в Стратегии нацбезопасности свою принадлежность к одной из сторон конфликта, но Соединенные Штаты "вынуждены в нем разбираться". Газета утверждает, что лидеры ЕС также с тревогой обратят внимание на этот факт, потребуя объяснений от администрации президента США Дональда Трампа.

5 декабря Белый дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой утверждается, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией является одним из основных внешнеполитических приоритетов в Европе. Основным интересом США названо прекращение военных действий на Украине.