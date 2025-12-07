Трамп: ВС США для борьбы с наркокартелями начнут бить по наземным целям

Президент Соединенных Штатов отметил, что поставки наркотиков в страну по морю снизились на 94%

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке вскоре начнут наносить удары по наземным целям.

"Мы заняли очень жесткую позицию, и людям это нравится. Объемы поставок наркотиков в нашу страну по морю снизились на 94%", - сказал Трамп 6 декабря, выступая на торжественном приеме в Госдепартаменте.

"Мы начнем тот же самый процесс на суше, потому что знаем каждый маршрут, мы знаем каждое здание, мы знаем, где они живут. Мы знаем о них все", - отметил глава Белого дома, приведя оценку, согласно которой в результате употребления наркотиков в США за последний год умерли порядка 300 тыс. человек. "Это ужасная война, и мы не позволим этому происходить", - подчеркнул он.

Борьба США с наркокартелями

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил на многотысячном митинге в Каракасе, что народ и вооруженные силы готовы защищать республику от империалистических угроз. Он указал, что страна "пережила примерно 22 недели психологического террора", но за это время "народ в гражданском, военном и полицейском единстве готовился защищать построение свободной, суверенной и социалистической Венесуэлы".