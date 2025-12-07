Статья

"Дорожная карта" Трампа. Белый дом обновил Стратегию национальной безопасности США

О том, почему новая Стратегия, по сравнению с документом времен Байдена, — капитальный поворот, читайте в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Eric Gay

В 33-страничном документе подчеркивается, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Западном полушарии и более не рассматривать Ближний Восток как доминирующий фактор своей политики. В новой стратегии проводится радикальная переориентация внешней политики США, в результате которой американское доминирование в Западном полушарии становится главной целью обновленной версии доктрины Монро. Доктрина Монро была сформулирована в 1823 году президентом США Джеймсом Монро и на практике часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

"Времена, когда Соединенные Штаты, подобно Атланту, поддерживали весь мировой порядок, прошли", — говорится в документе. Обновленная стратегия отражает приоритеты президента Дональда Трампа и его видение того, как США должны позиционировать себя на мировой арене. "Во всем, что мы делаем, мы ставим Америку на первое место", — написал Трамп в предисловии к документу, который он назвал "дорожной картой", которая "позволит Америке оставалась величайшей и самой успешной нацией в истории человечества".

"Опубликованный ночью документ, — самое четкое заявление о том, как президент хочет добиться, чтобы его внешняя политика "Америка прежде всего" стала призывом к другим националистическим политикам реформировать свои политические системы", — пишет в этой связи газета The New York Times. В прежней стратегии, подготовленной администрации Байдена, упор делался на "создании сильной коалиции наций" для усиления коллективного влияния и "углубления сотрудничества с демократиями, лежащими в основе этой коалиции". В новой версии Трамп, по сути, бросает вызов ряду стран, которые считаются традиционными союзниками США.

Ключевые положения Стратегии нацбезопасности 2025

— США вновь намерены следовать доктрине Монро при формировании политики в Западном полушарии. "После многих лет пренебрежения Соединенные Штаты вновь заявят и обеспечат соблюдение доктрины Монро, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии и защитить нашу родину, а также наш доступ к ключевым географическим точкам региона, — указывается в документе. — Мы лишим конкурентов за пределами полушария возможности размещать войска или демонстрировать другие угрожающие возможности, а также владеть стратегически важными активами или контролировать их в нашем полушарии".

— США считают приоритетом восстановление стратегической стабильности с РФ. "Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", — сказано в документе.

— Прекращение конфликта на Украине является основным интересом США. "Основным интересом Соединенных Штатов является проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине", — говорится в документе. Отмечается, что это нужно для "стабилизации евразийского пространства" и "снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами". Европейские официальные лица фактически обвиняются в срыве усилий США по прекращению войны на Украине, в игнорировании "значительного европейского большинства", стремящегося к миру. "Скорейшее прекращение боевых действий" необходимо "для стабилизации европейской экономики, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны", — говорится в документе.

— США хотят углублять отношения с Восточной и Центральной Европой в сфере обороны и торговли. "В рамках нашей широкой политики в Европе в качестве приоритета мы видим: <...> создание здоровых наций Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов", — сказано в документе.

— Соединенные Штаты хотят, чтобы страны Европы взяли на себя ответственность за собственную оборону. "Предоставить Европе возможность твердо стоять на ногах и действовать как группа суверенных государств, в том числе взяв на себя основную ответственность за собственную оборону", — указано в документе.

— В Белом доме хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как постоянно расширяющийся альянс. "Наша широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет <...> прекращение восприятия — и предотвращение реальности — НАТО как постоянно расширяющегося альянса", — говорится в документе.

— ИТР будет полем одних из ключевых геополитических сражений. "Индо-Тихоокеанский регион уже является источником почти половины мирового ВВП <...>, и эта доля, несомненно, будет расти в течение XXI века. Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион уже является и будет продолжать оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей сражений столетия", — сказано в документе.

— Китай — экономический вызов, но война должна быть предотвращена. В новой стратегии Китай рассматривается в основном как экономический вызов и утверждается, что Вашингтон "перебалансирует экономические отношения с КНР, отдавая приоритет взаимности и справедливости для восстановления американской экономической независимости".

— Приоритетом является сдерживание конфликта из-за Тайваня, "в идеале — путем сохранения военного превосходства". Остров "обеспечивает прямой доступ ко Второй цепи островов и разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий". Через Тайваньский пролив ежегодно проходит треть мирового судоходства, что имеет серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов.

— США больше не рассматривают Ближний Восток как апдоминирующий фактор своей политики. "Времена, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике как в долгосрочном планировании, так и в повседневной повестке, к счастью, прошли. Не потому, что Ближний Восток больше не важен, а потому что он больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы, каким он когда-то был", — говорится в тексте документа. Вопреки прежним подходам в нем подчеркивается, что США должны прекратить попытки подталкивать страны Ближнего Востока к отказу от их традиций, а также попытки навязывать им реформы. Это резко контрастирует с политикой прежней администрации Байдена.

— Соединенные Штаты полагают, что эпоха массовой миграции подходит к концу, и объявили защиту границ приоритетом в области нацбезопасности. "Эпоха массовой миграции должна закончиться. Защита границ — ключевой элемент национальной безопасности. Мы должны защищать нашу страну от вторжения, не только от бесконтрольной миграции, но и от терроризма, наркотиков, шпионажа и торговли людьми", — указано в документе.

— Миграция — впервые в истории подобных документов — выведена на уровень экзистенциальной угрозы уровня военного нападения. Из стратегии четко следует, что антимиграционная политика перестает быть внутренним делом — она экспортируется как условие партнерства с США. Заявляется на уровне сверхдержавы то, что еще недавно считалось маргинальной позицией правых. Если европейские популисты говорят о защите "своих" границ, новая Стратегия нацбезопасности США (NSS-2025) претендует на глобальную антимиграционную доктрину с США как ее гарантом и оператором.

— В стратегии фактически подчеркивается идеологическая пропасть, образовавшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками, а европейский континент изображается как место, где "экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации". "Более масштабные проблемы, с которыми сталкивается Европа, включают действия Европейского союза и других транснациональных организаций, которые подрывают политическую свободу и суверенитет, а также миграционную политику, меняющую континент и сеющую раздор, цензуру и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и самоуважения. Если нынешние тенденции сохранятся, Европа изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше", — отмечается в документе.

— В документе указывается, что Америка должна "культивировать сопротивление нынешнему пути Европы в европейских странах". В нем также приветствуется политическое влияние евроскептиков в лице крайне правых партий. "Американская дипломатия должна продолжать отстаивать подлинную демократию, свободу слова и открытое чествование самобытности и истории европейских стран", — подчеркивается в стратегии. Америка призывает своих политических союзников в Европе "содействовать этому возрождению духа", и растущее влияние патриотических европейских партий, по мнению Белого дома, "действительно дает основания для большого оптимизма".

Европа ошеломлена

Обращает на себя внимание то, что публикация обновленной стратегии состоялась на фоне активизировавшихся усилий президента США Трампа по прекращению войны на Украине. Эти усилия вызвали в европейских столицах опасения, что Вашингтон готов заставить Киев пойти на неприемлемые для него уступки

Как отмечают эксперты, новая стратегия во многом перекликается с речью вице-президента США Джея Ди Вэнса, произнесенной им на Мюнхенском форуме по безопасности в феврале нынешнего года. Речь тогда ошеломила европейских союзников своим враждебным, как им показалось, тоном и утверждением о том, что Европа столкнулась с большей угрозой из-за собственных демократических недостатков, чем из-за российской агрессии. Жерар Арао, бывший посол Франции в США, сообщил в соцсетях, что "потрясающий раздел о Европе читается как крайне правый памфлет".

"Единственная часть мира, где новая [американская] стратегия безопасности видит какую-либо угрозу демократии, — это Европа. Странно", — написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильт в соцсети Х.

Как было раньше

Предыдущая стратегия национальной безопасности, опубликованная при президенте Джо Байдене в 2022 году, была в основном посвящена позиции США по отношению к России и Китаю. В ней была осуждена "жестокая и неспровоцированная война России" с Украиной и "сдерживание России" было названо приоритетом.

"Однако новая стратегия содержит мало конкретики о России, кроме того, что "многие европейцы рассматривают ее как экзистенциальную угрозу" и утверждает, что США должны уделять приоритет "управлению европейскими отношениями с Россией, <...> чтобы снизить риск конфликта между Россией и европейскими государствами", — замечает по этому поводу The Washington Post.

Кроме того, пишет газета, стратегия Трампа заключается в сдерживании китайской мощи по всему миру и сохранении статус-кво на Тайване, а также призывает к "поддержанию по-настоящему взаимовыгодных экономических отношений" с Пекином в рамках роста США".

Андрей Суржанский