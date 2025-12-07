ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию

Аббас Арагчи намерен провести переговоры, сообщил представитель дипведомства исламской республики Эсмаил Багаи
Редакция сайта ТАСС
08:00
обновлено 08:24

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

© Владимир Гердо/ ТАСС

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ближайшее время совершит визиты в Москву и Минск, где планирует провести переговоры с властями РФ и Белоруссии. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На уровне министерства иностранных дел на следующей неделе будут встречи на высоком уровне в Белоруссии и России. Арагчи совершит визит в эти две страны в рамках постоянных консультаций", - отметил он в ходе еженедельной пресс-конференции.

По словам Багаи, президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь в ближайшие дни посетит Казахстан и Туркмению.

"Пресс-служба президента объявит обо всем в подходящее время", - добавил он. 

БелоруссияИранРоссия