Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию
08:00
обновлено 08:24
ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ближайшее время совершит визиты в Москву и Минск, где планирует провести переговоры с властями РФ и Белоруссии. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"На уровне министерства иностранных дел на следующей неделе будут встречи на высоком уровне в Белоруссии и России. Арагчи совершит визит в эти две страны в рамках постоянных консультаций", - отметил он в ходе еженедельной пресс-конференции.
По словам Багаи, президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь в ближайшие дни посетит Казахстан и Туркмению.
"Пресс-служба президента объявит обо всем в подходящее время", - добавил он.