Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию

Аббас Арагчи намерен провести переговоры, сообщил представитель дипведомства исламской республики Эсмаил Багаи

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи © Владимир Гердо/ ТАСС

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ближайшее время совершит визиты в Москву и Минск, где планирует провести переговоры с властями РФ и Белоруссии. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На уровне министерства иностранных дел на следующей неделе будут встречи на высоком уровне в Белоруссии и России. Арагчи совершит визит в эти две страны в рамках постоянных консультаций", - отметил он в ходе еженедельной пресс-конференции.

По словам Багаи, президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь в ближайшие дни посетит Казахстан и Туркмению.

"Пресс-служба президента объявит обо всем в подходящее время", - добавил он.