Южная Корея заявила о поддержке коммуникации с Россией

Сеул продолжает усилия по укреплению взаимопонимания с соседними странами по проблемам Корейского полуострова, отметил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Лак

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Отсутствие значительных изменений в отношениях Республики Корея (РК) с Россией не говорит об отсутствии коммуникации между странами в том числе по межкорейским делам. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ви Сон Лак.

В ходе пресс-конференции, посвященной первым шести месяцам Ли Чжэ Мёна на посту президента, Ви Сон Лак признал, что за полгода РК не смогла достичь прорыва в отношениях с КНДР, несмотря на многочисленные попытки установить диалог.

"Мы развиваем международные контакты и пытаемся таким образом [установить диалог с КНДР]", - сказал советник президента по национальной безопасности.

"Хотя сейчас в отношениях с Россией не видно больших результатов, это не значит, что мы не поддерживаем связи", - сказал Ви Сон Лак. По его словам, Сеул продолжает усилия по укреплению взаимопонимания с соседними странами по проблемам Корейского полуострова. Советник по национальной безопасности уточнил, что за полгода отношения с Китаем, "находившиеся на самом низком уровне, вернулись на путь восстановления". По его словам, РК и США смогли за эти шесть месяцев стабилизировать отношения - стороны договорились об условиях сделки по таможенным пошлинам. Ви Сон Лак также заявил, что перспективы упрочения связей Сеула и Токио оказались лучше, чем ожидалось.

"Хотя на международной арене были различные достижения, в межкорейских отношениях их относительно немного. Но это не значит, что мы не старались. Несмотря на ряд мер по снижению напряженности, реакции Севера не было", - сказал Ви Сон Лак. Ранее руководство КНДР назвало Республику Корея враждебным государством, действия которого остаются прежними вне зависимости от смены администраций.

3 декабря во время пресс-конференции президент Ли Чжэ Мён заявил, что Республика Корея продолжит поддерживать коммуникации с Россией, хотя отношения Москвы и Пхеньяна развиваются в невыгодном для Сеула направлении.