ООН призвала Литву не пытаться уменьшить число принимаемых по квоте ЕС мигрантов

Представитель верховного комиссара организации по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд заявила, что если каждое государство начнет действовать по-своему, миграционный пакт разрушится

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд призвала Вильнюс не пытаться уменьшить число нелегальных мигрантов, которых Литве предписано принять по квоте солидарности в рамках миграционного пакта ЕС. Об этом она заявила агентству BNS.

"Мы считаем, что по совести было бы правильным принять то количество мигрантов, которое было установлено. Если каждое государство начнет действовать по-своему, миграционный пакт разрушится", - приводит агентство ее слова.

Как напомнила представитель верховного комиссара ООН, работа над подготовкой пакта длилась не один год. "У всех была возможность изложить свои соображения", - отметила Сандлунд.

Как в начале декабря заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, Вильнюс намерен принять лишь часть нелегальных мигрантов в рамках пакта ЕС и попытается договориться об уменьшении квоты до 40 человек. За отказ от остальных нелегалов Литва согласна заплатить. Она должна принять 158 нелегалов или выплатить 3,28 млн евро.