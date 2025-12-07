Маск согласился, что ЕС все больше напоминает "четвертый рейх"

Похожее мнение высказывал глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск согласился с утверждением, что Европейский союз (ЕС) якобы все больше напоминает так называемый четвертый рейх.

Один из пользователей Х разместил на своем аккаунте изображение флага ЕС, под которым был виден выступающий флаг, когда-то принадлежавший нацистской Германии. Отмечается, что пользователь подписал изображение как "четвертый рейх".

"В значительной степени", - прокомментировал Маск изображение в ответ пользователю.

Ранее похожее мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Он заявлял, что Евросоюз, сделав выбор в пользу конфронтации, превращается в четвертый рейх.