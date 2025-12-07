Премьер Катара: усилия США по Украине вселяют надежду на урегулирование

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что украинский кризис не только стал разрушительным для многих стран, но и привел "к поляризации мира"

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Усилия США по урегулированию конфликта на Украине вселяют надежду на его завершение. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Думаю, что усилия США, направленные на урегулирование [кризиса], вселяют большую надежду", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на полях Дохийского форума. Шейх Мухаммед отметил, что украинский кризис не только стал разрушительным для многих стран, но и привел "к поляризации мира". "Я верю, что это возможно. Это не что-то невозможное", - добавил он, говоря о перспективах достижения мира на Украине.

Катар выступает посредником между Москвой и Киевом в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий, к их родственникам. 2 декабря советник катарского премьера, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, заявил, отвечая на вопрос ТАСС, что Доха поддерживает все усилия по урегулированию украинского кризиса, а также взаимодействует с Москвой, Киевом и Вашингтоном по этому вопросу.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.