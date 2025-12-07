AFP: в Бенине законное правительство восстанавливает контроль над ситуацией

Речь идет о небольшой группе мятежников, передает агентство со ссылкой на окружение президента Патриса Талона

Редакция сайта ТАСС

Президент Бенина Патрис Талон © Etienne Laurent, Pool via AP

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией в стране после того, как утром группа военных объявила о захвате власти. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение президента Патриса Талона.

Читайте также

Военные взяли власть под контроль. Главное о ситуации в Бенине

"Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению, - приводит оно слова собеседника. - Регулярная армия восстанавливает контроль над ситуацией. Столица Порто-Ново и крупнейший город страны Котону находятся в полной безопасности".

Как уточнил источник, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован утром мятежниками, сам Талон находится в безопасности.

"Это касается и семьи главы государства", - отметил он.

Министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что части армии и национальной гвардии восстановили контроль над ситуацией в стране.

"Есть попытка [переворота], но ситуация под контролем, приводит его слова агентство Reuters. - Значительная часть армии сохраняет лояльность правительству, мы берем ситуацию под контроль".

Бакари добавил, что мятежникам удалось утром в воскресенье захватить только здание государственного телевидения и выйти в эфир с заявлением о государственном перевороте.