Посольство Бенина в РФ пока не обладает информацией о ситуации в стране

Сведения о захвате власти пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, сообщили в диппредставительстве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посольство Бенина в РФ сейчас не располагает информацией о ситуации в стране. Сведения о захвате власти военными пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Пока никакую информацию дать не можем. Ни подтвердить, ни опровергнуть", - указал собеседник агентства.

Ранее новостной портал La Nouvelle Tribune сообщил со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина, что военные захватили власть в стране, сместив президента Патриса Талона.

Как отмечается, всю полноту власти в стране взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль, передает корпорация. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. Где находится сейчас Талон, неизвестно.

Государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года. Конституционный суд утвердил двух кандидатов - государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015-2016) Поля Ункпе. Лидеры оппозиции до участия в выборах допущены не были. Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.