Статья

Военные взяли власть под контроль. Главное о ситуации в Бенине

Редакция сайта ТАСС
10:01
обновлено 11:35

Президент Бенина Патрис Талон

© Etienne Laurent, Pool via AP

Военные утром 7 декабря захватывали власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона.

Позже путч был подавлен подразделениями национальной гвардии.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О захвате власти

  • Государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года.
  • Мятежные войска рано утром атаковали президентский дворец в городе Порто-Ново.
  • Одновременно военные захватили здание корпорации телерадиовещания Бенина. Из ее студии они вышли в прямой эфир и объявили о захвате власти в стране, отстранении Талона и роспуске правительства.
  • В крупнейшем городе страны Котону отмечали передвижения военных сил и техники, которые занимают стратегические позиции. 
  • Всю полноту власти в стране взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль.

Комментарий властей

  • Министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что мятежникам удалось захватить только здание государственного телевидения и выйти в эфир с заявлением о государственном перевороте.
  • Порто-Ново и Котону находятся в полной безопасности, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение президента.
  • Талон и его семья находятся в безопасности. 

О подавлении мятежников

  • Позже путч был подавлен подразделениями национальной гвардии. Мятежники арестованы, конституционный порядок восстановлен.
  • Арест осуществлен в здании Корпорации телерадиовещания Бенина, откуда утром мятежники вышли в эфир. Группа насчитывает восемь военнослужащих.
  • Пока нет достоверных данных, задержаны ли все мятежники, включая подполковника Тигри Паскаля, или нет.

Реакция 

  • Российское посольство в Бенине порекомендовало гражданам РФ оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране. Диппредставительство сейчас не располагает информацией о ситуации в стране. 
  • Воздушное пространство Бенина и главный аэропорт в Котону не закрывались.

О выборах в Бенине

  • Конституционный суд утвердил двух кандидатов - государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015-2016) Поля Ункпе.
  • Лидеры оппозиции до участия в выборах допущены не были.
  • Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.
 
