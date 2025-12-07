Военные взяли власть под контроль. Главное о ситуации в Бенине
10:01
обновлено 11:35
Военные утром 7 декабря захватывали власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона.
Позже путч был подавлен подразделениями национальной гвардии.
ТАСС собрал основное о ситуации.
О захвате власти
- Государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года.
- Мятежные войска рано утром атаковали президентский дворец в городе Порто-Ново.
- Одновременно военные захватили здание корпорации телерадиовещания Бенина. Из ее студии они вышли в прямой эфир и объявили о захвате власти в стране, отстранении Талона и роспуске правительства.
- В крупнейшем городе страны Котону отмечали передвижения военных сил и техники, которые занимают стратегические позиции.
- Всю полноту власти в стране взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль.
Комментарий властей
- Министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что мятежникам удалось захватить только здание государственного телевидения и выйти в эфир с заявлением о государственном перевороте.
- Порто-Ново и Котону находятся в полной безопасности, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение президента.
- Талон и его семья находятся в безопасности.
О подавлении мятежников
- Позже путч был подавлен подразделениями национальной гвардии. Мятежники арестованы, конституционный порядок восстановлен.
- Арест осуществлен в здании Корпорации телерадиовещания Бенина, откуда утром мятежники вышли в эфир. Группа насчитывает восемь военнослужащих.
- Пока нет достоверных данных, задержаны ли все мятежники, включая подполковника Тигри Паскаля, или нет.
Реакция
- Российское посольство в Бенине порекомендовало гражданам РФ оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране. Диппредставительство сейчас не располагает информацией о ситуации в стране.
- Воздушное пространство Бенина и главный аэропорт в Котону не закрывались.
О выборах в Бенине
- Конституционный суд утвердил двух кандидатов - государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015-2016) Поля Ункпе.
- Лидеры оппозиции до участия в выборах допущены не были.
- Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.