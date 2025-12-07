ТАСС: воздушное пространство Бенина не закрывали

Некоторое время назад из Котону вылетел частный бизнесджет, уточнил источник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Воздушное пространство Бенина и главный аэропорт в Котону пока не закрывались в связи с ситуацией в республике. Об этом ТАСС сообщил источник.

Читайте также

Военные взяли власть под контроль. Главное о ситуации в Бенине

"Пока никаких сообщений о закрытии воздушного пространства страны или главного аэропорта в Котону в адрес мировых авиаперевозчиков не поступало", - сказал собеседник агентства. По его словам, некоторое время назад из Котону вылетел частный бизнесджет, также ожидается прибытие рейса из Эфиопии.

Источник пояснил, что каких-либо особых указаний не поступало и от диспетчерской службы района полетной информации "Аккра", отвечающей за трафик над тремя странами - Ганой, Того и Бенином.

Ранее новостной портал La Nouvelle Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире Корпорации телерадиовещания Бенина, сообщил, что военные захватили власть в стране, сместив президента Патриса Талона, и сформировали комитет, который возглавил подполковник Тигри Паскаль.

Российское посольство рекомендовало гражданам РФ, находящимся в Бенине, оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки. 8-11 декабря консульский отдел посольства будет закрыт по техническим причинам.