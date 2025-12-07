Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность Израиля

ФРГ "сохранит в памяти ужасное преступление Холокоста", написал канцлер

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Германия всегда будет отстаивать право на существование и безопасность Израиля. Об этом написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в гостевой книге во время посещения мемориального комплекса "Яд Вашем".

"Мы сохраним в памяти ужасное преступление Холокоста, которое совершили немцы в отношении еврейского народа", - приводит его слова агентство DPA.

"Германия должна отстаивать существование и безопасность Израиля. Это является непреходящей основой наших отношений, причем навсегда", - написал канцлер.