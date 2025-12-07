Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца года

Сейчас есть возможности для мира, подчеркнул израильский премьер-министр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре.

"Сейчас есть возможности для мира, мы стремимся ими воспользоваться. Я собираюсь обсудить их с президентом Трампом, когда встречусь с ним до конца этого месяца", - сказал Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Нетаньяху пояснил, что в настоящий момент завершается реализация первого этапа мирного плана по сектору Газа, предложенного Трампом. "Мы приближаемся ко второму этапу. Есть уместные вопросы о сроках, о том, какие силы будут задействованы, будут ли участвовать международные силы [на втором этапе урегулирования в Газе]", - продолжил он. "Именно об этом я и собираюсь поговорить с президентом Трампом", - добавил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, "одновременно с переходом ко второму этапу важно убедиться, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС соблюдает не только режим прекращения огня, но и свои обязательства по разоружению и демилитаризации Газы". "Поэтому в конце месяца у нас будут очень важные переговоры о том, как обеспечить реализацию этого второго этапа. Мы почти завершили первый этап, но мы должны добиться тех же результатов на втором этапе, и я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса с президентом Трампом", - резюмировал он.

Мерц прибыл в субботу вечером с визитом в Израиль. По прибытии его принял в Иерусалиме президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Мирный план Трампа

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому документу, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту из сектора Газа были возвращены останки 27 убитых заложников. По состоянию на 7 декабря радикалы продолжают удерживать тело одного похищенного.