Bloomberg: Европа пытается убедить Зеленского не уступать территории

Агентство отмечает, что заключение мирного соглашения, предположительно, будет означать капитуляцию Запада

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Европейские страны глубоко обеспокоены попытками Соединенных Штатов заключить разработанный совместно с Россией мирный план и пытаются убедить Владимира Зеленского отказаться от территориальных уступок. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, "главной целью" Европы является попытка избежать ситуации, в которой Вашингтон мог бы "вынудить Зеленского вывести войска с территории Донбасса", а также убедить его согласиться на предложенный ранее мирный договор, подразумевающий территориальные уступки.

Отмечается, что европейские лидеры, помимо всего прочего, опасаются, что США в случае неудачных переговоров могут значительно сократить поддержку Киева, вплоть до "ограничения использования американского оружия".

Bloomberg также сообщает, что заключение разработанного соглашения, предположительно, будет означать капитуляцию Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today подчеркнул, что специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России.